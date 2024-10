Quotidiano.net - Bimba sparita nel 2007. Il sospettato assolto dall’accusa di stupro

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Christian Brueckner, il principaledi essere il carnefice di Maddie McCann, lascomparsa all’età di tre anni nel maggio delmentre si trovava in Portogallo in vacanza con i genitori, può prendere in considerazione un suo prossimo rilascio dal carcere: una svolta legale ha infatti portato alla sua assoluzione – in un caso però separato da quello della bambina britannica – in cui era sotto processo per due aggressioni sessuali e tre stupri commessi tra il 2000 e il 2017 in Portogallo.?La sentenza di assoluzione apre la strada al suo rilascio l’anno prossimo, quando avrà finito di scontare la pena perche lo ha tenuto in prigione per diversi anni in Germania.