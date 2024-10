Basket, la Virtus Bologna cerca il pronto riscatto in Eurolega contro l’ASVEL Villeurbanne (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A poco meno di una settimana dalla sconfitta interna contro l’Anadolu Efes Istanbul all’esordio in Eurolega (67-76), la Virtus Bologna fa visita ai francesi dell’ASVEL Villeurbanne domani sera alle ore 20:00 nella seconda giornata della regular season 2024-2025. Le V-nere cercano il primo successo internazionale di quest’annata, con gli uomini di coach Luca Banchi che non sono riusciti a ribaltare l’inerzia nel match dell’Unipol Arena contro i turchi. Sono mancati soprattutto i punti pesanti di Will Clyburn, ex di turno tenuto a bocca asciutta con zero punti in 16’ circa sul parquet: il fuoriclasse americano è il jolly giocato dalla dirigenza bianconera per tentare di scalare la classifica in Eurolega, con l’obiettivo dichiarato dei playoff. Isaia Cordinier proverà ad accendersi in qualsiasi momento, con l’asso francese top scorer con 16 punti nel ko interno di venerdì scorso. Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna cerca il pronto riscatto in Eurolega contro l’ASVEL Villeurbanne Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A poco meno di una settimana dalla sconfitta internal’Anadolu Efes Istanbul all’esordio in(67-76), lafa visita ai francesi deldomani sera alle ore 20:00 nella seconda giornata della regular season 2024-2025. Le V-nereno il primo successo internazionale di quest’annata, con gli uomini di coach Luca Banchi che non sono riusciti a ribaltare l’inerzia nel match dell’Unipol Arenai turchi. Sono mancati soprattutto i punti pesanti di Will Clyburn, ex di turno tenuto a bocca asciutta con zero punti in 16’ circa sul parquet: il fuoriclasse americano è il jolly giocato dalla dirigenza bianconera per tentare di scalare la classifica in, con l’obiettivo dichiarato dei playoff. Isaia Cordinier proverà ad accendersi in qualsiasi momento, con l’asso francese top scorer con 16 punti nel ko interno di venerdì scorso.

Basket - la Virtus Bologna cerca il pronto riscatto in Eurolega contro i francesi dell’ASVEL Villeurbanne - Nessun timore reverenziale invece per ‘Momo’ Diouf nonostante il debutto in Eurolega, con il giovane centro tricolore che ha piazzato 7 punti. Sul fronte ali Edwin Jackson, Shaquille Harrison ed Admiral Schonfield armeranno il braccio dal perimetro, supportati da un veterano del calibro di David Lighty (classe 1988 con un trascorso anche in Serie A tra Vanoli Cremona e Dinamo Sassari). (Oasport.it)

Mandato d’arresto per l’ex Virtus Bologna Marcus Slaughter : coinvolto nel caso passaporti falsi in Spagna - Contestati i documenti del cestista e processo riaperto: se venisse dimostrata la complicità della società madridista, verrebbero revocati i due titoli a favore del Barcellona che fa parte dell'accusa. Ritorna l'incubo passaporti falsi nel basket spagnolo, soprattutto per il Real Madrid dopo il mandato d'arresto dell'ex giocatore Marcus Slaughter con cui nel 2015 vinse campionato e Coppa. (Fanpage.it)

ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna in tv : programma - orario e diretta Eurolega 2024/2025 basket - The post ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2024/2025 basket appeared first on SportFace. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna, valida per l’Eurolega 2024/2025 di basket. Un appuntamento comunque da non sottovalutare, visto che l’ASVEL ha sì perso anch’esso nella prima giornata, cedendo però di pochi punti ... (Sportface.it)