Basket | la Serie A1 femminile confermata sugli schermi di RaiSport

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per la seconda stagione consecutiva laA1si avvarrà anche della trasmissione televisiva in chiaro su. La copertura del massimo campionato comincerà già a patire da questo fine settimana, con l’arrivo della terza giornata integralmente in scena di domenica. In particolare, la prima partita che andrà in onda, proprio domenica alle ore 15:00, sarà quella tra E-Work Faenza e O.ME.P.S. Battipaglia: ad oggi le faentine si trovano a 2 punti in classifica, mentre ancora ne devono mettere a segno le pugliesi.: l’Eurolegatorna sudopo quasi 15 anni Rispetto alla scorsa annata, c’è un’aggiunta rispetto a stagione regolare e playoff scudetto: sui canali Rai andrà in onda anche la Final Four di Coppa Italia, che assegna il secondo trofeo della stagione sportiva a breve distanza dalla fine del girone d’andata.