Ilgiorno.it - Auto sui binari il treno la centra. Muore il cane

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ferma sulle rotaie, ilsempre più vicino. Non hanno potuto far altro che scendere di corsa dalla vettura e mettersi in salvo i due occupanti, una donna classe 1977 e un maschio del 1982, lasciando però per la fretta dentro l’abitacolo il cagnolino, unica vittima di quello che sarebbe potuto essere un incidente ben più grave. È successo ieri sera al passaggio a livello di Villa di Tirano dove il convoglio in transito ha travolto e trascinato per centinaia di metri la Kia Rio rossa che si trovava sui. Nonostante la donna scesa dall’si sia sbracciata per far rallentare ilpartito pochi minuti prima da Tirano e la frenata effettuata dal macchinista, nulla ha potuto evitare l’impatto. Presto per affermare con certezza il motivo per cui la vettura si trovasse lì.