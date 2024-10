Aumento accise, Schlein: “Meloni mente a viso aperto, c’è scritto in un documento del Cdm. Costerà 70 euro a famiglia” – Video (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Chiariamoci subito, ogni provvedimento della maggioranza lo pagano le lavoratrici e i lavoratori”. Così la segretaria Pd, Elly Schlein, intervenendo in Aula alla Camera, in dichiarazione di voto sul ddl lavoro. Schlein attacca Meloni e la accusa di mentire: “La ricordiamo tutti Meloni davanti al benzinaio a fare i teatrini promettendo che avrebbe tagliato le accise. Spieghi ora al paese questa nuova tassa Meloni. Anche oggi l’abbiamo vista in Video mentire a viso aperto al paese“, mentre “è scritto qui in un documento approvato dal Consiglio dei ministri, il Piano strutturale di bilancio, alla pagina 116”. Quindi Schlein cita il Psb: “Utilizzare il riordino delle spese fiscali in determinati ambiti di tassazione come l’allineamento delle accise per diesel e benzina”. Ilfattoquotidiano.it - Aumento accise, Schlein: “Meloni mente a viso aperto, c’è scritto in un documento del Cdm. Costerà 70 euro a famiglia” – Video Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Chiariamoci subito, ogni provvedimento della maggioranza lo pagano le lavoratrici e i lavoratori”. Così la segretaria Pd, Elly, intervenendo in Aula alla Camera, in dichiarazione di voto sul ddl lavoro.attaccae la accusa di mentire: “La ricordiamo tuttidavanti al benzinaio a fare i teatrini promettendo che avrebbe tagliato le. Spieghi ora al paese questa nuova tassa. Anche oggi l’abbiamo vista inmentire aal paese“, mentre “èqui in unapprovato dal Consiglio dei ministri, il Piano strutturale di bilancio, alla pagina 116”. Quindicita il Psb: “Utilizzare il riordino delle spese fiscali in determinati ambiti di tassazione come l’allineamento delleper diesel e benzina”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Accise - Schlein(Pd) : anche oggi Meloni in video mente al Paese - Cito: ‘Utilizzare il riordino delle spese fiscali in determinati ambiti di tassazione, come l’allineamento delle accise per diesel e benzina’”. it. E’ scritto qui nel Psb, alla pagina 116 per essere precisa. Ha aggiunto la segretaria Pd: “Noi diciamo no a questa ulteriore tassa”. (askanews) – “Anche oggi l’abbiamo vista in un video mentire a viso aperto al paese. (Ildenaro.it)

Schlein : su tasse Meloni mente al Paese - 19. Così la segretaria Pd,Schlein,mostrando in Aula il documento sulle accise. Anche oggi l'abbiamo vista in video mentire a viso aperto al Paese". E ancora: Meloni "non scomodi Garibaldi, che ha unito questo Paese anziché spaccarlo in due con l'autonomia differenziata". 10 "Ce la ricordiamo tutti Meloni davanti al benzinaio a fare i teatrini promettendo che avrebbe tagliato le accise. (Televideo.rai.it)

Schlein : su tasse Meloni mente al Paese - Spieghi ora al Paese questa nuova tassa Meloni. 19. 10 "Ce la ricordiamo tutti Meloni davanti al benzinaio a fare i teatrini promettenndo che avrebbe tagliato le accise. . Anche oggi l'abbiamo vista in video mentire a viso aperto al Paese". Così la segretaria Pd,Schlein,mostrando in Aula il documento sulle accise. (Televideo.rai.it)