Attico a Roma budget 13 milioni di euro Casa a prima vista | Jacopo e Gaia 23 anni e pubblico incredulo

Thesocialpost.it - “Attico a Roma, budget 1,3 milioni di euro”. Casa a prima vista: Jacopo e Gaia, 23 anni e pubblico incredulo

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Case aè un format vincente di Real Time. In breve in ogni puntata i tre agenti immobiliari sono coinvolti in una sfida per soddisfare le richieste di clienti in cerca di un edificio residenziale. Dopo l’elenco delle caratteristiche richieste per l’immobile, come posizione, ambienti edisponibile per l’acquisto, si iniziano le visite. Alla fine candidato acquirente dovrà eleggere la migliore proposta delle tre, decretando l’agente vincitore della puntata. L’agente che si aggiudicherà un premio in denaro, mentre all’acquirente sono omaggiati oggetti o servizi per la. Nell’episodio di lunedì 7 ottobre, gli acquirenti si chiamano, sono gemelli di 23di Frosinone e hanno una richiesta molto specifica per i tre agenti Blasco, Nadia e Corrado: uno piano alto in zona Parioli con undi 1 milione e 300 mila