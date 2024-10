Inter-news.it - Asllani, rassicurazioni sulle condizioni. Le notizie dall’Albania – SM

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Kristjanaveva preoccupato per lecon cui era arrivato al ritiro dell’Albania due giorni fa. Ieri la Federazione ha dato aggiornamenti, oggi ce ne sono di nuovi sul giocatore dell’Inter da Sport Mediaset. CONDIZIONE – Simone Inzaghi può tirare un grande sospiro di sollievo adesso. Solitamente la sosta per le nazionali non porta ottime, stavolta il vento va al contrario però. Kristjanera tra i giocatori monitorati: è partito due giorni fa diretto verso il ritiro dell’Albania in vista degli impegni di Nations League. Il centrocampista ieri ha saltato l’allenamento della sua squadra in via precauzionale a causa di una contusione al polpaccio accusata con l’Inter. Ci sono peròperchénon ha lesioni muscolari, sarà perciò a disposizione per le prossime partite.