Ascolti tv, Temptation Island vince la prima serata (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – 'Temptation Island' vince la prima serata di ieri, 8 ottobre. Il docu-reality di Canale 5 ha registrato 3.381.000 telespettatori con uno share del 23,9%. Su Rai 1 il film tv 'Nato il 6 ottobre' ha intrattenuto 2.093.000 telespettatori con uno share del 11,2%. Su La7 'DiMartedì' ha ottenuto 1.509.000 telespettatori con uno share Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – 'ladi ieri, 8 ottobre. Il docu-reality di Canale 5 ha registrato 3.381.000 telespettatori con uno share del 23,9%. Su Rai 1 il film tv 'Nato il 6 ottobre' ha intrattenuto 2.093.000 telespettatori con uno share del 11,2%. Su La7 'DiMartedì' ha ottenuto 1.509.000 telespettatori con uno share

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amici 24 - Senza Cri vince la prima gara inediti : la classifica - Senza Cri è la vincitrice della prima gara inediti ad Amici 24: ecco la classifica definitiva e tutte le percentuali L'articolo Amici 24, Senza Cri vince la prima gara inediti: la classifica proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Capitale rurale italiana 2024 : una città abruzzese vince la prima edizione - Come è andata la stagione estiva sul fronte delle vacanze? Lo svela uno studio condotto da Feries e basato sui dati dei portali Agriturismo. . . it e CaseVacanza. it, che scopre le due macro tendenze dell’estate: stagione più lunga ed early booking uniti a un leggero incremento dei prezzi, come ... (Ilpescara.it)

Capitale rurale italiana 2024 : una città abruzzese vince la prima edizione - Come è andata la stagione estiva sul fronte delle vacanze? Lo svela uno studio condotto da Feries e basato sui dati dei portali Agriturismo. it e CaseVacanza. it, che scopre le due macro tendenze dell’estate: stagione più lunga ed early booking uniti a un leggero incremento dei prezzi. ... (Chietitoday.it)