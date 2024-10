Asand: "Ristorazione al nido cenerentola ma fondamentale per bambini" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - "La scuola, l'asilo nido, i servizi educativi sono una seconda casa per i bambini perché qui vivono la gran parte della loro giornata fino al pomeriggio. E in questa seconda casa mangiano, crescono, imparano, acquisiscono abilità, conoscenze e competenze. Tuttavia, Ilgiornaleditalia.it - Asand: "Ristorazione al nido cenerentola ma fondamentale per bambini" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - "La scuola, l'asilo, i servizi educativi sono una seconda casa per iperché qui vivono la gran parte della loro giornata fino al pomeriggio. E in questa seconda casa mangiano, crescono, imparano, acquisiscono abilità, conoscenze e competenze. Tuttavia,

