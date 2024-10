Forlitoday.it - Artefatti celebra 10 anni di attività e lancia due nuovi corsi di acquerello

Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La bottegadi Via Giorgio Regnoli, punto di riferimento per l’artigianato artistico nella nostra città, festeggia i suoi 10di. Con una recente festa che ha visto la partecipazione di clienti storici e amici della Via, il laboratorio continua il suo impegno a offrire uno