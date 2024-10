Arabia Saudita-Giappone (Qualificazioni Mondiali Asia, 10-10-2024 ore 20:00 ): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Giappone ha vinto tutte le partite giocate nelle varie fasi di queste Qualificazioni ai Mondiali della zona Asiatica, per la precisione sei su sei nella seconda fase e due su due nella terza e decisiva, quella che condurrà le prime due classificate di ogni girone alla Coppa del Mondo 2026 senza dover giocare altre InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Arabia Saudita-Giappone (Qualificazioni Mondiali Asia, 10-10-2024 ore 20:00 ): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilha vinto tutte le partite giocate nelle varie fasi di questeaidella zonatica, per la precisione sei su sei nella seconda fase e due su due nella terza e decisiva, quella che condurrà le prime due classificate di ogni girone alla Coppa del Mondo 2026 senza dover giocare altre InfoBetting: Scommesse Sportive e

