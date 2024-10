Ilrestodelcarlino.it - Anziano dona 50mila euro all’amante. La figlia scopre tutto e la denuncia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Rimini, 9 ottobre 2024 – Doveva essere una specie di dono per la donna che per 22 anni è rimasta segretamente al suo fianco. Una sorta di regalo d’addio dopo una lunga storia d’amore extraconiugale cominciata tanto tempo fa:che un 90enne riminese, ex manager in pensione, era pronto a versare a favore della sua amante, una donna albanese di ben 46 anni più giovane di lui. A far saltareè stata però ladell’, che dopo aver scoperto l’esistenza di quella liaison tra il padre e la bella straniera ha deciso dire quest’ultima per circonvenzione d’incapace. Risultato: sulla vicenda è stato aperto un fascicolo d’indagine e i conti correnti di entrambi i protagonisti - il 90enne e la 44enne - sono stati temporaneamente congelati e posti sotto sequestro in attesa di accertamenti più approfonditi da parte degli inquirenti.