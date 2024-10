Palermotoday.it - Angelo Madonia, nuova auto da oltre 250 mila euro: "Conformato ai gusti extralusso della compagna"

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sonia Bruganelli enon si nascondono più. Per mesi hanno provato a far passare la loro intesa come semplice amicizia, ma poi la passione e l'amore hanno preso il sopravvento. Il bacio appassionato mostrato da Chi è come se li avesse definitivamente liberati. Un tempismo eccellente