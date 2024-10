Ilgiorno.it - Allevamento lager nel Pavese, mucche impiccate e abbandonate: la denuncia del movimento per la tutela degli animali

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pavia, 9 ottobre 2024 –a terra, vacche e vitelli uccisi impiccandoli: unsta ha fotografato le pratiche scorrette che un allevatoreavrebbe messo in atto e ha contattato l’associazione Meta Milano,eticoe ambiente. “L’allevatore è stato sottoposto a un controllo di Ats e Nas – ha confermato la presidente dell’associazione Stefania Caiafa – e con l’avvocatoGiada Bernardi abbiamo presentato unaalla procura della Repubblica. Glinon hanno voce e non possono chiedere che i loro diritti vengano rispettati, dobbiamo essere noi la loro voce”. Già in passato l’, dopo una visita dei veterinari di Ats, era stato trovato in pessime condizioni igienico sanitarie. Polli, galline,e maiali vivevano in condizioni precarie.