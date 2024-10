Allerta temporali in Lombardia e a Milano: scuole chiuse in alcuni comuni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sospesa l'attività didattica nelle scuole superiori di Bergamo per Allerta rossa meteo giovedì 10 ottobre. Lo si legge in un comunicato del Comune. La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha disposto la chiusura sulla base della nota del prefetto, a seguito della riunione del Comitato di Milanotoday.it - Allerta temporali in Lombardia e a Milano: scuole chiuse in alcuni comuni Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sospesa l'attività didattica nellesuperiori di Bergamo perrossa meteo giovedì 10 ottobre. Lo si legge in uncato del Comune. La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha disposto la chiusura sulla base della nota del prefetto, a seguito della riunione del Comitato di

