Alice Scagni uccisa con 20 coltellate dal fratello Alberto il killer condannato a 24 anni e 6 mesi

Alberto Scagni condannato a 24 anni e sei mesi: ora è arrivata la condanna definitiva. L'uomo, il primo maggio 2022, uccise la sorella Alice - con venti coltellate - sotto casa a Genova

Omicidio Alice Scagni - Cassazione conferma condanna a 24 anni per il fratello Alberto - Continua a leggere . La Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni e 6 mesi per Alberto Scagni, fratello di Alice, la donna uccisa il primo maggio del 2022 a Genova. La difesa dell'uomo aveva sostenuto che non vi fosse premeditazione del delitto, soprattutto alla luce della seminfermità mentale riconosciuta in primo e secondo grado. (Fanpage.it)