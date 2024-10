Ilrestodelcarlino.it - Albergatori, Maini presidente. Ecco il nuovo consiglio

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Glidi Cesenatico hanno scelto i loro rappresentanti. Lunedì sera si è svolta l’assemblea per eleggere ile i componenti deldirettivo, a cui spetta il compito di guidare l’associazione Adac Federalberghi per tre anni, sino al 2027. In 86 hanno preso parte all’incontro svoltosi nella sala convegni del Museo della Marineria. Alfonso, titolare dell’Hotel Lalla, è iled era stato già annunciato nei giorni scorsi, in quanto era l’unico candidato. Prima del voto, davanti all’assemblea è intervenuto iluscente Leandro Pasini, con una relazione riguardante l’operato del suo mandato da ottobre 2021 ad oggi.ha ricevuto 75 voti su 86 votanti, 4 le schede nulle, 3 le bianche, 3 hanno votato Pasini che non si era candidato e 2 hanno votato Andrea Falzaresi, pure non candidato.