Addio a Nicholas Pryor: era il volto “paterno” del cinema americano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Addio Nicholas Pryor. Il celebre attore, noto per aver interpretato ruoli paterni memorabili, è scomparso nella sua casa di Wilmington, Carolina del Nord, a causa di un tumore. L’annuncio della morte è stato dato dalla sua agente, Susan Tolar Walters, che ha voluto ricordarlo con affetto: “Era una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto e ci mancherà”. Ripercorriamo la sua vita e la sua carriera. Una carriera tra grande schermo e televisione Nato a Baltimora il 28 gennaio 1935, Nicholas Pryor, all’anagrafe Nicholas David Probst, è stato un volto familiare per il pubblico del cinema e della televisione. Sul grande schermo, ha lasciato il segno interpretando il padre di Tom Cruise nel celebre film ‘Risky Business – Fuori i vecchi i figli ballano’ (1983) e il padre di Robert Downey Jr. in ‘Al di là di tutti i limiti’ (1987). Urbanpost.it - Addio a Nicholas Pryor: era il volto “paterno” del cinema americano Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024). Il celebre attore, noto per aver interpretato ruoli paterni memorabili, è scomparso nella sua casa di Wilmington, Carolina del Nord, a causa di un tumore. L’annuncio della morte è stato dato dalla sua agente, Susan Tolar Walters, che ha voluto ricordarlo con affetto: “Era una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto e ci mancherà”. Ripercorriamo la sua vita e la sua carriera. Una carriera tra grande schermo e televisione Nato a Baltimora il 28 gennaio 1935,, all’anagrafeDavid Probst, è stato unfamiliare per il pubblico dele della televisione. Sul grande schermo, ha lasciato il segno interpretando il padre di Tom Cruise nel celebre film ‘Risky Business – Fuori i vecchi i figli ballano’ (1983) e il padre di Robert Downey Jr. in ‘Al di là di tutti i limiti’ (1987).

