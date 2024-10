Ilgiornale.it - Addio a Lily Ebert, testimone della Shoah dal '45 a Tik Tok

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), nata nel 1923 in Ungheria, è morta il 9 ottobre 2024. Salutata come una giganteMemoria,del secolo degli orrori nazisti contro il popolo ebraico, instancabile esempio di attaccamento alla vita. "Non avrei mai pensato di sopravvivere ad Auschwitz. I nazisti non hanno vinto!"