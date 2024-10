Sport.quotidiano.net - A casteldebole alle 11. Domani si ricomincia senza i nazionali

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Bologna riprenderà glinamenti11. Italiano ritroverà 14 elementi della rosa: Ravaglia, Beukema, Casale, Miranda, Corazza, Lykogiannis, Holm, De Silvestri, Castro, Orsolini, Dominguez, Dallinga, Karlsson e Odgaard. Attesa per il ritorno in gruppo di Pobega, che oggi sarà valutato dallo staff medico e che sta lavorando anche in questi giorni per recuperare dallo stiramento al legamento collaterale del ginocchio sinistro: ottimismo per il suo ritorno in gruppo già nei prossimi giorni o all’inizio della prossima settimana. Saranno invece assenti iFabbian, Lucumi, Posch, Freuler, Aebischer, Ndoye, Erlic, Moro, Urbanski, Skorupski e Iling, i cui rientri saranno tra il 15 e il 16, con Italiano che potrà quindi riprendere a lavorare con la squadra al completo solo a due giorni dalla sfida in casa del Genoa.