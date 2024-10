Laverita.info - «600 milioni sottratti alle opere». Vertici di Autostrade sotto inchiesta

Leggi tutta la notizia su Laverita.info

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Accuse di falso in bilancio per sette persone, fra cui l’ad Roberto Tomasi e il suo predecessore Giovanni Castellucci: avrebbero gonfiato patrimonio e dividendi per Benetton & C. usando i fondi previsti per i miglioramenti della rete.