Sport.quotidiano.net - Volley giovanile. Il Trofeo Nannini cresce: i risultati

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024)in termini di numeri, e valenza tecnica ilAndrea, che la Scuola di Pallavolo Anderlini ha organizzato per la quarta volta, per ricordare uno dei due fondatori della società . Pur con moltissime squadre che ancora non hanno completato la preparazione, ilsi conferma importante banco di prova proprio per saggiare le ambizioni.