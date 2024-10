Ascoltitv.it - Vite al limite: stasera la storia di Julian Valentine

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il giorno 24 gennaio 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la seconda puntata della stagione 10 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo con uno dei pesi più alti della, addirittura sopra le 800 libbre, che soffre per l’impossibilità di avere figli con l’amata moglie Irma, che si prende cura di lui in ogni aspetto salvo che in cucina, dove lui è padrone assoluto e prepara anche da mangiare personalmente.al, il protagonista, ha 33 anni, vive a Tucson, Arizona, e all’inizio del suo percorso pesa ben 376 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modesti, perdendo 57 kg per arrivare a 319 chilogrammi.