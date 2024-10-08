Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 19:45
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 19 : 15 - 05 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE PER UN INCIDENTE VERSO OSTIA. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA NOMENTANAE ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 18 : 45 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral . RITARDI FINO A 20 MINUTI RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LE PROSSIME 12 ORE IN CUI SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI E FORTE ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 18 : 15 - RACCOMANDIAMO A TAL PROPOSITO DI MODERARE LA VELOCITà E PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA. FILE TIBURTINA TRA VILLANOVA E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI E ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE IN ENTRAMBI I CASI PER INCIDENTE. CODE SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE PER UN INCIDENTE VERSO ... (Romadailynews.it)Video di Tendenza