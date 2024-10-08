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Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 19 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 19:45 (Di martedì 8 ottobre 2024) Viabilità DEL 8 OTTOBRE 2024 ORE 19.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERMANGONO CODE SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE PER UN INCIDENTE VERSO OSTIA. FILE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE IN ENTRAMBI I CASI PER INCIDENTE. PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI DI EUR FERMI E PALASPORT SULLA METRO B PER MOTIVI DI SICUREZZA. DISAGI ANCHE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SEMPRE RALLENTATA L’ALTA VELOCITà FIRENZE Roma PER UN GUASTO TRA ORTE E GALLESE. RITARDI FINO A 20 MINUTI RALLENTATA ANCHE L’ALTA VELOCITà Roma-NAPOLI PER CONTROLLO TECNICO TRA CASSINO E TORA. RITARDI FINO A 60 MINUTI RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LE PROSSIME 12 ORE IN CUI SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI E FORTE VENTO.
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