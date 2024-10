Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 19:15

(Di martedì 8 ottobre 2024)DEL 8 OTTOBREORE 19.05 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE PER UN INCIDENTE VERSO OSTIA. FILE SULLA TIBURTINA TRA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE IN ENTRAMBI I CASI PER INCIDENTE. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA NOMENTANAE PRENESTINA. IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LAURENTINA ENINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA FILE PER INCIDENTE ALTEZZA PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL CENTRO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI DI EUR FERMI E PALASPORT SULLA METRO B PER MOTIVI DI SICUREZZA. DISAGI ANCHE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: RALLENTATA L’ALTA VELOCITà FIRENZEPER UN GUASTO TRA ORTE E GALLESE.