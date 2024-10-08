Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 19:15
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 18 : 45 - SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA FILE PER INCIDENTE ALTEZZA PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL CENTRO. CODE SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE PER UN INCIDENTE VERSO OSTIA. RITARDI FINO A 20 MINUTI RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LE PROSSIME 12 ORE IN ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 18 : 15 - IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LAURENTINA E ROMANINA. CODE SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE PER UN INCIDENTE VERSO OSTIA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral . ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 17 : 45 - CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA TOR BELLA MONACA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA DIRAMAZIONE SUD ANCHE A CAUSA DI INCIDENTE. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO ... (Romadailynews.it)Video di Tendenza