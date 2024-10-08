Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 17:15
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 16 : 30 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E MALAFEDE VERSO OSTIA. RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LE PROSSIME 12 ORE ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 15 : 30 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO ABBASTANZA INTENSO IN QUESTE ORE, COMPLICE SOPRATTUTTO IL MALTEMPO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, IN CHIUSURA ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 12 : 30 - VIABILITÀ DEL 3 OTTOBRE 2024 ORE 11. PRESTARE DUNQUE ATTENZIONE ALLA GUIDA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE ... (Romadailynews.it)Video di Tendenza