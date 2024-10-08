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Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 17 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 17:15 (Di martedì 8 ottobre 2024) Viabilità DEL 8 OTTOBRE 2024 ORE 16.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E MALAFEDE VERSO OSTIA. FILE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA DIRAMAZIONE SUD ANCHE A CAUSA DI INCIDENTE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA. RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LE PROSSIME 12 ORE IN CUI SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI E FORTE VENTO. RACCOMANDIAMO A TAL PROPOSITO DI MODERARE LA VELOCITà E PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA.
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