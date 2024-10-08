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Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 11:30 (Di martedì 8 ottobre 2024) Viabilità DEL 3 OTTOBRE 2024 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ANAGNINA IN INGRESSO ALLA CAPITALE SULLA Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI DA MAGLIANA PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO DA ACILIA A MALEFEDE DA SEGNALARE LA CHIUSURA DELLA VIA PORTUENSE DA VIA DI PONTE PISANO A VIA DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI PERICOLANTI PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FERROVIA METRomaRE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA SI RENDE NECESSARIA LA CHIUSURA ANTICIPATA DEL SERVIZIO.
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