Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 08:45 (Di martedì 8 ottobre 2024) Viabilità DEL 8 OTTOBRE 2024 ORE ORE 08. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 08:45 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024)DEL 8 OTTOBREORE ORE 08.

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 08 : 15 - VIABILITÀ DEL 10 OTTOBRE 2024 ORE 07. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN INGRESSO A ROMA RALLENTAMENTI SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA NORD ALL ALTEZZA DI SETTEGANI SULLA A24 CODE DA SETTECAMINI A PORTONACCIO PER ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 07 : 30 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN INGRESSO A ROMA RALLENTAMENTI SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA NORD ALL ALTEZZA DI SETTEGANI SULLA A24 CODE DA SETTECAMINI A PORTONACCIO PER TRAFFICO INTENSO STESSA SITUAZIONE SULLA ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 20 : 30 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO FILE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA. SULLA CRISTOFORO COLOMBO, CODE A TRATTI TRA ... (Romadailynews.it)