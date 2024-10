Formiche.net - Vi racconto il potenziale dei microRna, scoperto dai Nobel Ambrose e Ruvkun

(Di martedì 8 ottobre 2024) Come fa la farfalla ad essere cosi diversa dal bruco che l’ha generata, visto che hanno lo stesso Dna? Come fa una cellula del fegato ad essere diversa nella forma e nelle funzioni di un neurone, visto che appartengono allo stesso individuo, con lo stesso Dna? Sono solo due esempi del differenziamento cellulare, cioè della specializzazione delle cellule a svolgere funzioni diverse pur avendo un Dna identico. Le cellule sono le entità che interpretano le informazioni nel genoma e le trasformano in un organismo. L’organismo non è uno strumento creato dal Dna, il Dna è il magazzino hardware della cellula. Tutto il resto lo fanno altre molecole come, ad esempio, l’Rna, le proteine, i peptidi e i grassi.