Vede i carabinieri e scappa su uno scooter rubato, 17enne si schianta e muore (Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - Un 17enne, senza casco e a bordo di uno scooter rubato, è fuggito dalle forze dell'ordine andando a sbattere contro un muro in via Riva Ostiense, a Roma. Il ragazzino, incensurato, è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo dov'è deceduto poco dopo. Sul posto la polizia locale per i rilievi dell'incidente e il pm di turno Antonino Di Maio. La zona è video-sorvegliata: dalle immagini, secondo quanto si apprende, non ci sarebbero dubbi sul fatto che sia andato a sbattere autonomamente. Agi.it - Vede i carabinieri e scappa su uno scooter rubato, 17enne si schianta e muore Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - Un, senza casco e a bordo di uno, è fuggito dalle forze dell'ordine andando a sbattere contro un muro in via Riva Ostiense, a Roma. Il ragazzino, incensurato, è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo dov'è deceduto poco dopo. Sul posto la polizia locale per i rilievi dell'incidente e il pm di turno Antonino Di Maio. La zona è video-sorvegliata: dalle immagini, secondo quanto si apprende, non ci sarebbero dubbi sul fatto che sia andato a sbattere autonomamente.

