Ilpiacenza.it - "Una grande storia", in un libro la vita dell’Isii Marconi dal 1939 agli anni Settanta

Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Giovedì 10 ottobre alle 11 nell’Aula Magna “G. Modonesi” dell’Istituto d’Istruzione Tecnica “-Da Vinci” in via IV Novembre, in occasione dell’83esimoversario della nascita dell’Istituto Tecnico Industriale (ottobre 1941), verrà presentato il: “Una” che ripercorre