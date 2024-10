Veronasera.it - "Un nuovo Mozart!"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un'occasione da non perdere! Mercoledì 9 ottobre ore 18 presso la Società letteraria di Verona C.E.A. presenta per la prima volta a Verona ilbrano diappena riscoperto "Ganz Kleine Nachtmusik" k 648, in prima esecuzione a Verona in tempi moderni e una delle primissime in Italia