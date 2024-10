Romatoday.it - Un altro giocatore lascia l'FC Rieti, arriva l'ufficialità

Leggi tutta la notizia su Romatoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il Fc1936 comunica che, a far data dal 7 ottobre, Mario Monaco Di Monaco non è più un calciatore del club amarantoceleste. Le due parti hanno rescisso consensualmente il rapporto di collaborazione sottoscritto in estate, di conseguenza Fc1936 ringrazia Monaco Di Monaco per l’impegno