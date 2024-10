Iltempo.it - Un 17enne scappa dai carabinieri su uno scooter rubato e si schianta

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un, senza casco e a bordo di uno, è fuggito dalle forze dell'ordine andando a sbattere contro un muro in via Riva Ostiense, a Roma. Il ragazzino, incensurato, è stato trasportato poi in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo, dov'è deceduto poco dopo. Sul posto è sopraggiunta la polizia locale per i rilievi dell'incidente e il pm di turno Antonino Di Maio. La zona è video-sorvegliata: dalle immagini, secondo quanto si apprende, non ci sarebbero dubbi sul fatto che sia andato a sbattere. Il mezzo sul quale ilviaggiava era statoil 29 settembre scorso. Stando a una prima ricostruzione, il minorenne avrebbe tentato di allontanarsi con losolo dopo aver notato la presenza delle forze dell'ordine. Mentre la pattuglia faceva inversione di marcia, lo avrebbe perso di vista e poi lo avrebbe trovato poco più avanti a terra.