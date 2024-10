Perugiatoday.it - Umbria, nuova allerta meteo della Protezione Civile

Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ladell'ha diramato un'gialla per rischio idrogeologico per la giornata di mercoledì 9 ottobre in tutte le zoneregione.gialla per temporali, vento, rischio idraulico e rischio idrogeologico per il pomeriggio, la sera e la notte dell'8 ottobre.