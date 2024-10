Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 08-10-2024 ore 12:10

(Di martedì 8 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovata e raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ti profilo martedì difficile Per l’ondata di maltempo sull’Italia soprattutto al nord ovest e la protezione civile ha diramato un allerta Rossa Per rischio idrogeologico sui settori di Liguria Lombardia arancione sull’intero Lazio sul settore di Friuli Venezia Giulia Veneto Lombardia Liguria Emiliagna e Toscana è allerta Gialla in 13 regioni mentre da giovedì atteso l’arrivo dell’uragano Kirk che raggiungerà l’Europa interessando marginalmente anche il nord d’Italia E a proposito di maltempo l’uragano Milton si è rapidamente rinforzato in categoria 5 ed è diretto verso la Florida la tempesta minaccia l’area densamente popolata di Tampa e lo tratto di costa che è stato colpito dal uragano Helene meno di due settimane fa un soldato dei vdf stato ucciso mentre un altro rimasto ...