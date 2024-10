Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 08-10-2024 ore 09:10

(Di martedì 8 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio ti ferma le 6:30 del mattino per ricordare le vittime del massacro del 7 ottobre ma la guerra non si ferma Razzi da Amazon BF attacca alla Rocca forte dietro la nuca e il premier Netanyahu convoca una riunione urgente di sicurezza continueremo a combattere un dolore per famiglia degli Ortaggi in 3D anni ce ne sono ancora 101 le mani dei terroristi già dichiarati morti latte della Resistenza esami che celebra la strage di ebrei il 7 ottobre ha riportato Infinity a 70 anni fa Dice la guida Suprema dell’Iran khamenei.ir abbia nella Sinagogaper la cerimonia un anno dopo l’attacco Israele l’allarme della comunità cresce un l’antisemitismo Israele si difende ma rispetto in diritto umanitario dice la meloni amanifestazione vietato.