Inter-news.it - UFFICIALE – Young Boys esonera Rahmen e annuncia il nuovo allenatore!

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Loha comunicato l’esonero dell’Patrickdopo i risultati più che negativi di inizio stagione. Il club ultimo in classifica in Svizzera, nello stesso comunicato, hato il. ESONERO – Loha deciso dire con effetto immediato l’Patrick, a seguito di una serie di risultati deludenti che hanno lasciato i campioni svizzeri in fondo alla classifica di Super League. Dopo la pesante sconfitta contro il Basilea nell’ultimo turno di campionato, culminata con un 1-2 casalingo, il club ha optato per un cambio radicale, con l’obiettivo di invertire la rotta. Con soli 6 punti in classifica e un’unica vittoria in campionato, la situazione si è fatta insostenibile per, il quale paga un avvio di stagione disastroso.