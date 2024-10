Udinetoday.it - Udinesi narcisi: boom di nuove imprese estetiche in provincia

Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sono 66 lerealtà della categoria "trattamenti estetici" che, tra gennaio e luglio 2024. 2024, si sono iscritte all’Albo artigiano indi Udine. Di queste 66 iscrizioni, 53 sono startup nate da zero, mentre in 13 casi si tratta diche in precedenza non erano artigiane e ora