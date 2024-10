Europa.today.it - Uccidono la figlia di due anni, poi portano il corpo in giro nel passeggino per giorni

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Hanno ucciso la lorodi soli due, picchiandola brutalmente come punizione per essersi comportata male. Poi per ben trehanno portato il suo corpicino incon ilcome se niente fosse successo. Questa storia orrenda è accaduta nel Regno Unito, la scorsa estate, ma