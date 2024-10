U.21, Palestra "Bella emozione, non vedevo l'ora" (Di martedì 8 ottobre 2024) Il difensore dell'Atalanta è alla prima convocazione con gli azzurrini. ROMA - Manca sempre meno al grande appuntamento per la Nazionale Italiana Under 21 che, nella sfida contro l'Irlanda in programma martedì 15 ottobre alle 18:30 allo stadio Nereo Rocco di Trieste, avrà la possibilità di staccare Ilgiornaleditalia.it - U.21, Palestra "Bella emozione, non vedevo l'ora" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il difensore dell'Atalanta è alla prima convocazione con gli azzurrini. ROMA - Manca sempre meno al grande appuntamento per la Nazionale Italiana Under 21 che, nella sfida contro l'Irlanda in programma martedì 15 ottobre alle 18:30 allo stadio Nereo Rocco di Trieste, avrà la possibilità di staccare

Maldini: "Che effetto le foto di papà e nonno". Pisilli: "Qui per imparare" - Il figlio d'arte e il baby talento della Roma hanno presentato le sfide di Nations League in conferenza stampa. In casa U21 parla Palestra: "Ci attende un match decisivo" ... (tuttosport.com)

U.21, Palestra “Bella emozione, non vedevo l’ora” - ROMA (ITALPRESS) - Manca sempre meno al grande appuntamento per la Nazionale Italiana Under 21 che, nella sfida contro l'Irlanda in programma martedì 15 o ... (italpress.com)

Sold out a Londra per il Volo, al via il World Tour: «Sarà un bel viaggio musicale» - Domenica 6 ottobre è partito con un sold out al Theatre Royal Drury Lane di Londra la leg europea del World Tour de Il Volo che toccherà le principali capitali europee fino a novembre. “Ci terrà impeg ... (msn.com)