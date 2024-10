Lanazione.it - Tumori infantili. Camminata solidale

(Di martedì 8 ottobre 2024) Da un lato una nuova donazione di 9500 euro alla Fondazione Pisana per la Scienza Onlus, per finanziare l’acquisto di un vibratomo. Dall’altro la "metabolica", che due giorni fa ha coinvolto decine di partecipanti e il cui ricavato verrà donato all’Istituto nazionaleMilano per il progetto "Int per Kids". Sono le ultime due iniziative dell’associazione "Matilde Capecchi-Margherita Silenziosa", dedicate alla giovane di Casalguidi scomparsa nel 2020, a soli 19 anni. L’ultima, in particolare, si è svolta a Pistoia in via Ciliegiole, negli spazi di Gea: tante le persone che si sono ritrovate per fare ginnastica seguendo i consigli di tre "personal trainer", passeggiare, fare esercizio fisico e assaporare prodotti gastronomici. La quota di partecipazione all’evento (tutto esaurito) era di 15 euro a persona.