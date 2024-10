Trump nel 2020 inviò a Putin test per covid e da uscita Casa Bianca gli avrebbe parlato 7 volte (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Donald Trump nel 2020 inviò segretamente a Vladimir Putin test per il covid, per suo uso personale. Lo svela Bob Woodward nel nuovo libro 'War' in uscita il 15 di questo mese, secondo quanto anticipa il Washington Post, ricordando che allora i test negli Stati Uniti erano merce scarsa. Era stato Putin, terrorizzato L'articolo Trump nel 2020 inviò a Putin test per covid e da uscita Casa Bianca gli avrebbe parlato 7 volte proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Donaldnelsegretamente a Vladimirper il, per suo uso personale. Lo svela Bob Woodward nel nuovo libro 'War' inil 15 di questo mese, secondo quanto anticipa il Washington Post, ricordando che allora inegli Stati Uniti erano merce scarsa. Era stato, terrorizzato L'articolonelpere dagliproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Trump nel 2020 inviò a Putin test per covid e da uscita Casa Bianca gli avrebbe parlato 7 volte - Era stato Putin, terrorizzato […]. Lo svela Bob Woodward nel nuovo libro 'War' in uscita il 15 di questo mese, secondo quanto anticipa il Washington Post, ricordando che allora i test negli Stati Uniti erano merce scarsa. (Adnkronos) – Donald Trump nel 2020 inviò segretamente a Vladimir Putin test ... (Periodicodaily.com)

«Trump ha usato l’inganno per prendere di mira ogni fase del processo elettorale dopo aver perso nel 2020» - ha scritto Smith. «Trump ha agito come candidato non come presidente» Secondo quanto riporta Axios la relazione di Smith è stata desecretata questo mercoledì. Non solo, Smith ha anche accusato Trump di sapere che «le sue accuse di frode erano false perché ha continuato a sostenerle anche ... (Open.online)

Trump ha commesso crimini dopo le presidenziali del 2020 - afferma il procuratore - Il procuratore speciale incaricato dell’inchiesta sul tentativo di Donald Trump di rovesciare l’esito delle presidenziali del 2020 sostiene che il leader repubblicano non possa beneficiare dell’immunità presidenziale. Leggi . (Internazionale.it)