Troupe Tg3 aggredita in Libano autista muore d’infarto

Troupe del Tg3 aggredita in Libano - l’autista muore d’infarto. L’inviata : “Minacciati da uomini armati” - Lo denuncia il Tg3 nell'edizione delle 12 riportando il racconto dell'inviata Lucia Goracci che afferma che prima un uomo armato e poi un gruppo di persone si sono avvicinate e hanno cominciato a minacciare i giornalisti. Il fixer aveva segnalato a Hezbollah la presenza dei giornalisti. L'autista ... (Quotidiano.net)

Troupe del Tg3 aggredita in Libano : l’autista muore di infarto. L’inviata Goracci : “Nessuno ci veniva in aiuto” - Siamo andati via veloci in auto, ma quest’uomo ci stava seguendo e quando l’autista si è fermato ad un distributore, ormai eravamo fuori dal Paese, ci è venuto addosso, ha strappato le chiavi, ha tentato di distruggere la telecamera mentre nessuno ci veniva in aiuto”. L’inviata sottolinea come la ... (Ilfattoquotidiano.it)

