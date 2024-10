.com - Treni, linea Firenze-Roma: guasto tra Orte e Gallese. Ritardi sull’alta velocità

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 8 ottobre 2024) Non c'è pace per viaggiatori che scelgono di muoversi in treno da e verso la Capitale. Oggi, 8 ottobre 2024, è l'ennesima giornata nera per l'altaL'articolotraproviene daPost.