Tre Vali Varesine, si corre la gara femminile ma con ampi tagli al percorso

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il maltempo ha preso la scena in Lombardia e un’intensa pioggia sta caratterizzando questa giornata di inizio autunno, tanto da costringere gli organizzatori della Tre Vallia modificare il. In una riunione pre-partenza si è infatti deciso di ridurre il chilometraggio, annullando il circuito iniziale previsto a Busto Arsizio. Il gruppo è così partito e si è diretto verso il chilometro zero, per poi pedalare direttamente verso il circuito finale di Varese che propone sette passaggi sulla salita dei Ronchi e sei transiti al Montello prima dell’arrivo, previsto attorno alle ore 13.15. La favorita della vigilia è la tedesca Liane Lippert, che insegue il secondo sigillo consecutivo.