Livornotoday.it - Tragedia in Collinaia | Dipendente Asl muore in casa a 61 anni davanti al marito: "Addio Roberta, persona dal cuore grande"

Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)intorno alle 6 di oggi, martedì 8 ottobre, in un appartamento in via Galimberti (zona), doveTorni, 61, è morta inin seguito a un malore. Secondo quanto ricostruito, la donna era all'interno della propria abitazione quando improvvisamente si è sentita male e