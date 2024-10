Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-10-2024 ore 19:30

(Di martedì 8 ottobre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione in graduale diminuzione ildel pomeriggio su entrambe le carreggiate del grande raccordo anulare ancora disagi in direzione del centro sul tratto Urbano della A24 in particolare per un precedente incidente tra via di Tor Cervara e Portonaccio stessa situazione sulla tangenziale est dove si rallenta ulteriormente tra Tiburtina e Nomentana verso l’olimpico nessun cambiamento di rilievo su via del Foro Italico ancora trafficato tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni prudenza per la chiusura di via Alberto Bergamini nel dettaglio ad essere chiuso è il sottopasso di via Fiorentini a causa del manto stradale danneggiato e per un palo pericolante prosegue momentanea chiusura di via del Quadraro tra via Selinunte via Appia Nuova infine lo ricordiamo ancora gli spostamenti continuano ad essere particolarmente intensi nella ...