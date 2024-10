Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-10-2024 ore 15:30

(Di martedì 8 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità metro a proseguire i lavori serali e notturni di rinnovo integrale dell’infrastruttura sono in programma fino al 5 di dicembre dalla domenica al giovedì dalle ore 21 e fino a fine giornata il servizio su bus con la linea m ha il venerdì e il sabato i lavori sono sospesi e la metro arresta aperta sino al 130 di notte orario delle ultime corse dei capolinea ricordare che sempre sulla linea per i lavori di revisione delle scale mobili fino al 6 di novembre chiusa la fermata di Furio Camillo riaperta invece già dalla scorsa settimana la stazione di spagna le altre notizie allerta meteo in città con possibili piogge intense particolare attenzione c’è sulla zona di Monte Mario per quel che viabilità possibile chiusura dal pomeriggio della panoramica ...