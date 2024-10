Traffico Roma del 08-10-2024 ore 13:30 (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiusa via Portuense per lavori tra Ponte Pisano e via della Magliana per una voragine chiusa anche in via Domenico Tardini in direzione della circonvallazione Cornelia deviate tutte le linee bus che vi transitano lavori in corso in via del Foro Italico una riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto sia in direzione stadio che verso San Giovanni annullati per il momento i lavori notturni programmati nella galleria Principe Amedeo di Savoia Aosta allerta meteo arancione su Lazio della Protezione Civile dalla tarda mattinata di oggi e per le successive 12 18 ore Si prevedono piogge diffuse anche a carattere di temporale e vento forte non si escludono mareggiate lungo le coste l’allerta meteo a scopo precauzionale sono previste specifiche misure di sicurezza per la Reali Monte Mario ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-10-2024 ore 13:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità chiusa via Portuense per lavori tra Ponte Pisano e via della Magliana per una voragine chiusa anche in via Domenico Tardini in direzione della circonvallazione Cornelia deviate tutte le linee bus che vi transitano lavori in corso in via del Foro Italico una riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto sia in direzione stadio che verso San Giovanni annullati per il momento i lavori notturni programmati nella galleria Principe Amedeo di Savoia Aosta allerta meteo arancione su Lazio della Protezione Civile dalla tarda mattinata di oggi e per le successive 12 18 ore Si prevedono piogge diffuse anche a carattere di temporale e vento forte non si escludono mareggiate lungo le coste l’allerta meteo a scopo precauzionale sono previste specifiche misure di sicurezza per la Reali Monte Mario ...

